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Almanya'dan Suriyeli Enver Raslan'a ömür boyu ceza! Devlet eliyle suç işlendiği kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Almanya’dan Suriyeli Enver Raslan’a ömür boyu ceza! Devlet eliyle suç işlendiği kararı

Son dakika haberleri... Almanya'da eski Suriyeli istihbaratçı Enver Raslan ömür boyu hapse mahkum edilirken, karar, Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.

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