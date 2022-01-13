Kuzey Kore’de Kim Jong-Un’dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın

"YÜK SIRADAN İNSANLARIN OMUZLARINDA"

Uzmanlar "Sonunda, çiftçilik için gerekli gübreyi toplamanın yükü sıradan insanların omuzlarına düştü" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yapılan açıklamada belli bir kotayı dolduran vatandaşların dışkılarıyla ticaret yapabilmesine izin verileceği de duyuruldu.