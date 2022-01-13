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Kuzey Kore'de Kim Jong-Un'dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Kuzey Kore’de Kim Jong-Un’dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın

Ülke genelinde Çin ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gübre sorunu yaşayan Kuzey Kore'de vatandaşlara flaş bir çağrı geldi. Yapılan açıklamada ülkedeki gübre azlığı nedeniyle kendi dışkılarını gübre olarak kullanmaları istendi. İşte detaylar...

Kuzey Kore, Çin'den gelen gübrelerin azalması nedeniyle vatandaşlarından kendi dışkılarını gübre olarak kullanması çağrısında bulundu.

EV YAPIMI GÜBREYE TEŞVİK

Tarımsal gübrelerini uzun yıllardır Çin'den sağlayan Kuzey Kore, vatandaşlarını ev yapımı gübre kullanımı yapmaya teşvik ediyor.

10 GÜNLÜK SÜREÇ BAŞLATILDI

Konuya ilişkin yetkililer 10 günlük bir süreç başlatırken insan dışkısından gübre üretimi konusunda vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

"YÜK SIRADAN İNSANLARIN OMUZLARINDA"

Uzmanlar "Sonunda, çiftçilik için gerekli gübreyi toplamanın yükü sıradan insanların omuzlarına düştü" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yapılan açıklamada belli bir kotayı dolduran vatandaşların dışkılarıyla ticaret yapabilmesine izin verileceği de duyuruldu.

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