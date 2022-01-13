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Aralarında İran'ın da olduğu 8 ülkeye BM'den şok! Oy kullanma haklarını kaybettiler - Son Dakika Haberleri

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Aralarında İran’ın da olduğu 8 ülkeye BM’den şok! Oy kullanma haklarını kaybettiler - Son Dakika Haberleri

Aralarında Türkiye'nin komşusu İran'ın da bulunduğu 8 ülke Birleşmiş Milletler'e (BM) ödemek zorunda olduğu aidatı geciktirdiği için oy kullanma hakkını kaybetti. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Aidat borcunu ödemeyen 8 ülke BM'de oy kullanma hakkını kaybetti.

İran, Sudan, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Kongo, Gine, Papua Yeni Gine ve Vanuatu, Birleşmiş Milletler'e (BM) ödemek zorunda olduğu aidatı geciktirdiği için oy kullanma hakkını kaybetti.


BM Genel Kurulu Başkanı Abdulla Shahid'in Sözcüsü Paulina Kubiak yaptığı açıklamada, örgüte üye 11 ülkenin ödemelerini geciktirdiğini, 8 ülkenin oy kullanma hakkını kaybettiğini duyurdu. Bu kapsamda oy kullanma hakkını kaybeden ülkeler İran, Sudan, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Kongo, Gine, Papua Yeni Gine ve Vanuatu olarak açıklandı. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 19. maddesi uyarınca bir ülkenin örgüte olan aidat borcu son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülke Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını kaybediyor.

İran'ın oy kullanma hakkına yeniden sahip olabilmesi için 18.4 milyon dolar, Venezuela'nın ise 39.8 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor.

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