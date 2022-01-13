Kaybettiği yapışık ikizinin hayalini gerçekleştirdi! Hikayeleri Yürek bukrtu
Yapışık olarak doğan ikiz kardeşler hayatlarının uzun bir dönemini hastanede tedavi olarak geçirdi. Fakat kader onları 13 yaşındayken ayırdı. Yapışık ikizi hayatını kaybeden 22 yaşındaki Gabrielle, bugünlerde çektiği videolarla ikizinin hayalini gerçekleştirerek büyük bir TikTok fenomeni oldu.
Tıpta çeşitli organları ile bedenleri birbirine yapışık dünyaya gelen bebeklere siyam ikizi deniyor. İstatistiklere göre siyam ikizlerine 40 bin doğumda bir rastlanıyor. Canlı olarak dünyaya gelen siyam ikizlerden 200 bin bebekten yalnızca biri yaşayabiliyor.
HAYAT MÜCADELESİNİ ANLATTI
ABD'nin Idaho Falls şehrinde yaşayan Gabrielle 'Gabby' Garcia da o şanslı bebeklerden biri. Şu anda 22 yaşında olan Garcia, yaşadığı zorlu hayat mücadelesini TikTok'tan paylaşarak büyük bir fenomen olmayı başardı.
8 AYLIKKEN BIÇAK ALTINA YATTILAR
Garcia kardeşler, bundan tam 22 yıl önce dünyaya geldi. Tıp dilinde siyam ikizi denilen bu yapışık ikizler birbirlerine bağlı olarak doğdular. Bir çift bacak, böbrek, mesane ve bağırsakları paylaşan ikizler, 8 aylıkken birbirlerinden ayrılmak için ameliyat oldular.
Önceleri her şey yolunda gidiyordu. Hayatlarının önemli bir kısmı hastanede tedavi altında geçse de Gabrielle de Michaela da sağlıklıydı. Ancak takvimler 2010'lu yılların başını gösterdiğinde işler hiç de yolunda gitmeyecekti.
Garcia kardeşler, 2011 yılında henüz 13 yaşındaydılar. Zorlu bir savaşı geride bırakmışlardı. Dünyadaki pek çok yapışık ikizin yaşadığı tecrübeyi yaşamışlardı. Aynı organları paylaşarak doğmalarına rağmen başarılı bir operasyonla iki ayrı bedene kavuşmuşlardı. Gençtiler, mutluydular. Birbirlerini çok seviyorlardı.
13 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Ta ki bir gün Michaela hastalanıncaya kadar. Michaela, midesine yerleştirilen cerrahi yamanın enfeksiyon kapması nedeniyle hastanelik oldu ve kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Henüz 13 yaşındaydı. Gabrielle artık tek başınaydı.
KARDEŞİNİN ACISINI ATLAMADI
Siyam ikizi olarak dünyaya gelen, 12 buçuk yıl boyunca bu zorlu savaşı atlatıp tek bedene kavuşan ikizlerden Gabrielle yaşadığı acıyı uzun bir süre atlatamadı. "Benim gibi değildi, çok cana yakındı" dediği kardeşinin ölümünden duyduğu üzüntüyle başa çıkmak için çeşitli yollar denediyse de hiçbirinde aradığı huzuru yakalayamadı.
22 yaşına gelen Gabriella 'Gabby' Garcia, o ana kadar içinde tuttuğu bu acıyı milyonlara duyurmak için kameranın karşısına geçti. 'Oynat' tuşuna bastı, kardeşinin hikâyesini anlattı ve videoyu TikTok'ta yayınladı.
TİKTOK YILDIZINA DÖNÜŞTÜ
Gabrielle'e gelen tepkiler dalga dalga büyüdü. Bu tepkilerin birçoğu olumluydu. Gabrielle gördüğü ilgiden duyduğu mutlulukla birkaç video daha hazırladı. Onlar da kısa zamanda bir milyonun üzerinde izlenmeyi başardı. Gabrielle kısa bir zamanda TikTok yıldızına dönüştü.
Yaptığı tek şey başından geçenleri anlatmak, kardeşi Michaela'nın adını yaşatmak ve her şeyden daha da önemlisi acısını biraz olsun insanlara aktarıp yaşadığı acıyı kabullenmekti. Başarılı oldu. Gabrielle artık bugünlerde büyük bir TikTok fenomeni. Onu fenomen yapan en önemli kişi de siyam ikizi olarak birlikte dünyaya geldiği, bu dünyada sadece 13 yıl kalan Michaela.
Bir kızını kaybeden, öteki kızı ise TikTok fenomenine dönüşen anne Karen Garcia ise travmatik bir hamilelik geçirmişti. Doktoru, annelerine çocuklarını aldırmasını tavsiye etmişti. Ancak Karen Garcia doktorunun sözünü dinlemedi.
"UCUBE BEBEKLER"
Gabrielle, küçükken insanların kendilerine 'ucube bebekler' denildiğini söylüyor. "İnsanların bu kadar kötü olması çok üzücü" diyor. Kardeşi Michaela'nın en büyük hayalinin ünlü olmak olduğunu söyleyen Gabrielle, kardeşinin hayalini TikTok sayesinde gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutlu ve gururlu.
HAYATTAKİ EN BÜYÜK AMACI...
Gabrielle, fenomenliğe giden yolculuğunu, "Hikâyemin bu kadar ilgi görmesine şoke oldum. İnsanların bu kadar ilgi göstereceğini düşünmüyordum. Çünkü TikTok'uma sadece 80 takipçiyle başladım. Derken bir gecede milyonlarca izlendim. İlgi giderek büyüdü, çığ gibi arttı. Çok mutluyum" diye anlattı.
Hayattaki amacını ise yine ikizi belirlemiş. Hislerini, "Onun için yaşamaya, onu ve dünyaya geldiği kısa zamanı anlamlandırmaya çalışıyorum" diyerek anlatıyor. Hayatını tamamen kardeşi Michaela'ya adadığını, attığı her adımı kardeşini de düşünerek attığını belirtiyor. Yaşadığı her yeni tecrübeyi Michaela için de yaşadığına inanıyor.
"HER ŞEY YOLUNA GİRECEK"
Videoları her geçen gün daha da izleniyor. En iyi arkadaşıyla dünyaya gelen, onunla aynı organları paylaşan ancak yoluna tek devam etmek zorunda olan Gabrielle, videolarında dünyanın en iyi arkadaşıyla büyümenin nasıl bir his olduğunu tarif ettiğini söylüyor. Ne olursa olsun gelecekten umutlu.
Bir bacağını kaybetmesine, protez bacak kullanmasına rağmen onu yine de güzel günlerin beklediğine inanıyor. "En sonunda her şey yoluna girecek. Eğer işler yolunda değilse işte o zaman henüz tam bitmemiş bir şeyler vardır" diyen Gabrielle, ne olursa olsun yaşamaya, kardeşinin adını yaşatmaya kararlı...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Ocak! Evde bakım parası bu hafta yatar mı?
- 13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe (yarın) okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? SON DAKİKA HABERLER
- Sadakatsiz ne zaman başlayacak? 2022 Sadakatsiz 46. yeni bölüm bugün var mı, neden yok? Fragman çıktı mı?
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? 12 Ocak Kuruluş Osman var mı yok mu? (ATV yayın akışı)
- Memurlar dikkat! 2022 Ocak zammı memur ve memur emekli maaşı ne zaman yatacak? Maaş farkları...
- Görenler gözlerine inanamıyor! Ayrılık iddiası fitili ateşledi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı?
- Okullar erken kapanır mı? Bakan açıkladı! 15 tatil (sömestr) uzatılacak mı?
- Survivor Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'den neden diskalifiye oldu? Yerine kim yarışacak?
- Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? 12 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
- İsmail Kartal kimdir, kaç yaşındadır? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç?
- AGİ var mı, yok mu? 2022 asgari ücrette AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi kimlere verilecek?
- İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri 2022! İlave tediye ne zaman yatar?