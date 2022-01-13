Kaybettiği yapışık ikizinin hayalini gerçekleştirdi! Hikayeleri Yürek bukrtu

8 AYLIKKEN BIÇAK ALTINA YATTILAR

Garcia kardeşler, bundan tam 22 yıl önce dünyaya geldi. Tıp dilinde siyam ikizi denilen bu yapışık ikizler birbirlerine bağlı olarak doğdular. Bir çift bacak, böbrek, mesane ve bağırsakları paylaşan ikizler, 8 aylıkken birbirlerinden ayrılmak için ameliyat oldular.

Önceleri her şey yolunda gidiyordu. Hayatlarının önemli bir kısmı hastanede tedavi altında geçse de Gabrielle de Michaela da sağlıklıydı. Ancak takvimler 2010'lu yılların başını gösterdiğinde işler hiç de yolunda gitmeyecekti.

Garcia kardeşler, 2011 yılında henüz 13 yaşındaydılar. Zorlu bir savaşı geride bırakmışlardı. Dünyadaki pek çok yapışık ikizin yaşadığı tecrübeyi yaşamışlardı. Aynı organları paylaşarak doğmalarına rağmen başarılı bir operasyonla iki ayrı bedene kavuşmuşlardı. Gençtiler, mutluydular. Birbirlerini çok seviyorlardı.