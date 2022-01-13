Beyaz Saray’dan Donald Trump’a İran suçlaması

Psaki, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirerek, "Şu anda İran nükleer kabiliyetini ve kapasitesini artırdı. Tüm dünyada vekalet savaşları yapıyor. Eski ABD Başkanı (Trump) pervasızca ve bir sonraki adımı düşünmeden nükleer anlaşmadan çekilmesiydi, bunların hiçbiri olmazdı." diye konuştu.