Belarus-Polonya sınırında göçmen krizi! Ordudan kaçan askerden kan donduran itiraf

Çeçko'nun ifadesinde öldürülen göçmenlerin ormanlık alanda hazırlanan kuyulara gömüldüğü iddialarına da yer verilerek, "Bu askere göre göçmenlerin cansız bedenleri Polonya güvenlik güçleri tarafından ormanlık alanda özel olarak hazırlanmış çukurlara toplu halde gömüldü. Ayrıca meslektaşları ona, infazlara katılımlarından bahsetti" denildi.

Soruşturmanın detayları ile ilgili Dışişleri Bakanlığı üzerinden gerekli tarafların bilgilendirildiği ifade edilerek, "Alınan bilgilere dayanılarak objektif delillerin oluşturulması için Belarus Dışişleri Bakanlığının diplomatik kanallar üzerinden olay ile ilgili uluslararası kuruluşlara, Orta Doğu ülkeleri ve Afganistan'daki yetkili organlara bilgilendirilmesi talebinde bulunulmuştur. Belarus Soruşturma Komitesi, Almanya ve Batı Avrupa'ya giden vatandaşların kaybolmasıyla ilgili bilgi toplama girişimi başlatmıştır" bilgisi paylaşıldı.