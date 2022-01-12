Çin’in tecrit kampları ortaya çıktı! Ülkede kırmızı alarm

İki yıldırı koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde olan Dünya son dönemde Omicron ile mücadele ediyor. Virüsün önceki versiyonlarından daha bulaşıcı olduğu belirlenen Omicron dünya genelinde hızla artan vakaların ana nedeni olarak gösteriliyor.

Kovid-19'un ilk defa Wuhan'da görülmesi nedeniyle 'virüsün sıfır noktası' olarak anılan Çin ise 'Sıfır Kovid Politikası'ndan vaz geçmemekte kararlı. Daha bulaşıcı Omicron'un baskın tür olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine rağmen Çin katı izolasyon politikalarından taviz vermiyor. Bu politikaların bir parçası olarak kurulan pandemi kamplarına ait görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı. Çin'in virüse yakalanan ya da yakalandığından şüphe edilen kişileri zorla bu kamplarda tecrit altına aldığı belirtiliyor.