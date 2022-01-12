Hindistan’dan müthiş deneme! Sesten 2,8 kat daha hızlı

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) yapılan açıklamada, "BrahMos süpersonik seyir füzesinin gelişmiş denizden-denize varyantı bugün INS Visakhapatnam'dan test edildi. Füze, belirlenen hedef gemiyi tam olarak vurdu." ifadeleri kullanıldı.