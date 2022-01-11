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Son dakika: ABD'de korkutan rekor: Bir günde 1.35 milyon vaka!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Son dakika: ABD’de korkutan rekor: Bir günde 1.35 milyon vaka!

Son dakika haberine göre ABD dün en az 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası bildirdi. Reuters verilerine göre bu rakam, bugüne kadar herhangi bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı.

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