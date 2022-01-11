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‘İnsanlık ölmüş’ dedirten olay! Yeni doğan bebeği çöp gibi fırlatıp attı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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‘İnsanlık ölmüş’ dedirten olay! Yeni doğan bebeği çöp gibi fırlatıp attı

Boğazları düğümleyen olay, ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana geldi. Yeni dünyaya gelen bebeğini çöp kutusuna savurup atan bir kadın saniye saniye güvenlik kameralarına yakalandı. Bebeğini adeta bir çöp gibi çöp konteynerine fırlatan kadının rahat tavırları ‘pes’ dedirtirken, bebek 6 saat sonra canlı halde çöpten çıkarıldı.

Bir kadının yeni doğurduğu bebeğini ölüme terk ettiği an güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

18 yaşındaki Alexis Avila ismindeki cani kadının arabayla çöp konteynerine yaklaştığı, bebeği bir çöp torbasına koyduğu çöp kutusuna savurduğu görülüyor.

ABD'nin New Mexico eyaletinde gerçekleşen kan donduran olaydan 6 saat sonra bebeğin ağlama seslerini duyan 3 kişinin çöp kutusuna uzanarak baktığı ve bebeği çıkarttıkları da yine güvenlik kameralarına yansıdı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bebek hastanede tedavi altına alınırken durumunun stabil olduğu kaydedildi. Anne ise suçunu itiraf ederek cinayete teşebbüsten tutuklandı.

"HER GECE BEBEĞİN ÇÖP KUTUSUNA ATILDIĞINI DÜŞÜNMEKTEN UYUYAMIYORUM"

Öte yandan bebeği çöp kutusundan çıkaran kişi verdiği demeçte anneye tepki göstererek, ''Bunu gördüğümde şoka girdim. Her gece bu bebeğin çöp kutusuna atıldığını düşünmekten uyuyamıyorum. Üzgünüm ama bu nasıl şey? Bu kötülük'' şeklinde konuştu.

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