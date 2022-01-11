‘İnsanlık ölmüş’ dedirten olay! Yeni doğan bebeği çöp gibi fırlatıp attı

"HER GECE BEBEĞİN ÇÖP KUTUSUNA ATILDIĞINI DÜŞÜNMEKTEN UYUYAMIYORUM"

Öte yandan bebeği çöp kutusundan çıkaran kişi verdiği demeçte anneye tepki göstererek, ''Bunu gördüğümde şoka girdim. Her gece bu bebeğin çöp kutusuna atıldığını düşünmekten uyuyamıyorum. Üzgünüm ama bu nasıl şey? Bu kötülük'' şeklinde konuştu.