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Hollanda'da enflasyon aralıkta son 40 yılın zirvesine ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Hollanda’da enflasyon aralıkta son 40 yılın zirvesine ulaştı

Hollanda'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan aylık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının artmasıyla aralıkta yüzde 5,7'ye çıkarak 1982 yılından bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

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