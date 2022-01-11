11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Alaska'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Alaska'da 6,8 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2022
ABONE OL
Alaska’da 6,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA