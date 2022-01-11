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İsrail Filistin'e saldırabilir! Başbakan Bennett'den flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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İsrail Filistin’e saldırabilir! Başbakan Bennett’den flaş açıklama

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Filistinle ilişkilerde herhangi bir siyasi ilerleme planlamadıklarını ve Gazze şeridinde bir askeri çatışmanın çıkabileceğine açıkladı. Bennett açıklamalarında konuya ilişkin detaya yer vermedi.

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