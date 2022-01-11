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Fed'de istifa depremi! Başkan Yardımcısı Richard Clarida'dan istifa kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Fed’de istifa depremi! Başkan Yardımcısı Richard Clarida’dan istifa kararı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, görev süresinin dolmasına iki hafta kala, 14 Ocak'ta Yönetim Kurulu'ndan istifa edeceğini duyurdu.

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