F-35 savaş jeti arıza yaptı! Asya ülkesi uçuşları durdurdu
ABD'nin pazarladığı 5. nesil F-35 savaş jetlerinden kaza haberleri gelmeye devam ediyor. 2021 Kasım'da İngiliz ordusuna ait F-35'in kaza yapmasının ardından Güney Kore'deki sıcak gelişme dünya basınında gündem oldu. Güney Kore Hava Kuvvetleri, Salı günü kalp durduran bir olayın ardından tüm F-35A hayalet avcı uçağı filosunu yere indirme kararı aldı.
Güney Kore Hava Kuvvetleri, Salı günü kalp durduran bir olayın ardından tüm F-35A hayalet avcı uçağı filosunu yere indirme kararı aldı. Teknolojisi ve güvenilirliği hakkında şüpheler oluşmaya başlayan yeni nesil jetin, kısa ama kazalarla dolu bir geçmişi var.
Askeri yetkililere göre, Güney Koreli bir F-35A savaş uçağı Salı günü bir eğitim uçuşu sırasında 'büyük bir sistem arızası' nedeniyle acil iniş yaptı ve pilotu yara almadan çıktı.
F-35, Seul'ün 151 kilometre güneyindeki Seosan'daki bir hava üssündeki bir piste saat 12:51 sularında 'gövde üstü iniş' yaptı. Yetkililer, sorunların iniş takımlarını bir an için çalışmaz hale getirdiğini söyledi.
Güney Kore Hava Kuvvetleri ve ABD ordusu, ABD savunma firması Lockheed Martin tarafından üretilen avcı uçağında neyin yanlış gittiğine dair ortak bir soruşturma başlatmayı planlıyor.
Yetkililer, Hava Kuvvetleri'nin soruşturma süresince F-35A avcı uçaklarının tüm uçuşlarını askıya alacağını duyurdu.
Güney Kore, toplamda 40 adet konuşlandırma planı kapsamında şimdiye kadar ABD'den 30'dan fazla F-35A jeti teslim aldı.
İNGİLİZ F-35'İ BÜYÜK OKYANUS'A DÜŞTÜ
Kasım 2021'de Bir İngiiz ordusu pilotu, donanmanın amiral gemisi HMS Queen Elizabeth'ten 'rutin tatbikat'a başladıktan kısa bir süre sonra denize çakılan F-35B Lightning'inden fırlamak zorunda kaldı.
100 milyon sterlinlik (130 milyon dolar) uçak, 10 ABD uçağıyla birlikte gemideki sekiz İngiliz hızlı jetinden biriydi.
İngiltere Savunma Bakanlığı, 17 Kasım'da gerçekleşen kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
41 YAŞINDAKİ JAPON PİLOT KURTULAMADI
Japon ordusuna ait bir F-35, 9 Nisan 2019 akşamı kalkışından 30 dakika sonra Büyük Okyanus üzerinde kayboldu. Daha sonra denizde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın parçaları bulundu.
Uçağın düşüş nedeni bilinmezken, 41 yaşındaki pilotun cesedine ulaşıldı. Japonya Hava Kuvvetleri, geçici olarak envanterindeki 12 adet F35'in uçuşlarını durdurdu.
Yetkililer daha sonra yaptıkları açıklamada, "büyük olasılıkla vertigo hastası olan ve bunu bilmeyen pilotun uzamsal farkındalığını kaybettiğini" ve uçağın da bu nedenle düştüğünü söyledi.
ABD'DE ARDI ARDINA F-35 KAZALARI
ABD Deniz Piyade Kolordusu filosunda yer alan bir F-35B tipi yeni nesil savaş uçağı, 28 Eylül 2018 tarihinde South Carolina eyaletindeki eğitim uçuşu sırasında düştü.
Açıklamada, pilotun fırlatma koltuğuyla güvenli bir şekilde uçaktan atladığı ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
ABD'nin Eglin Hava Üssü'nde Mayıs ayında düzenlene bir eğitim uçuşu sırasında, F-35 jeti düştü. Olayla ilgili soruşturmada uçaktaki sistem arızalarının kazaya neden olduğu tespit edildi.
Soruşturma raporunda, uçağın iniş yaparken piste yaklaşma hızının 150 knots olması gerekirken 202 knots olarak ayarlandığı ve bu tehlikeli manevra konusunda uçağın sistemlerinin herhangi bir uyarı vermediği kaydedildi.
TANKER UÇAĞINA ÇARPTI
ABD'nin California eyaletinde bir F-35B tipi savaş uçağı yakıt ikmali sırasında KC-130 tanker uçağına çarparak düştü.
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