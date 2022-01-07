F-35 savaş jeti arıza yaptı! Asya ülkesi uçuşları durdurdu

Askeri yetkililere göre, Güney Koreli bir F-35A savaş uçağı Salı günü bir eğitim uçuşu sırasında 'büyük bir sistem arızası' nedeniyle acil iniş yaptı ve pilotu yara almadan çıktı.

F-35, Seul'ün 151 kilometre güneyindeki Seosan'daki bir hava üssündeki bir piste saat 12:51 sularında 'gövde üstü iniş' yaptı. Yetkililer, sorunların iniş takımlarını bir an için çalışmaz hale getirdiğini söyledi.