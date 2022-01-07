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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in rutin olarak yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Nehammer, kendisinin iyi olduğunu, kaygılanacak bir durumun bulunmadığını belirterek, bu vesileyle vatandaşlara bir kez daha aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

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