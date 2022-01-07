İngiltere’de kırmızı alarm! Kuş gribi baş gösterdi! Salgında istenmeyen gelişmeyi bilim insanları duyurdu

Güney Batı İngiltere'de bir kişide Kuş Gribi görüldü. Sağlık Güvenliği Ajansı (HSA), konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi; 'Kişi enfeksiyonu, uzun bir süre boyunca evlerinde ve çevresinde tuttukları çok sayıda enfekte kuşla çok yakın ve düzenli temastan aldı.' Söz konusu tesisi ziyaret edenler de dahil olmak üzere tüm temaslı kişilerin incelendiğinin altını çizildi ve 'Enfeksiyonun başkalarına yayıldığına dair bir kanıt yok. Birey şu anda iyi durumda ve kendini izole ediyor' denildi.