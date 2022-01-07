Çin'de patlama! Onlarca kişi enkaz altında kaldı
Çin'in Wolong bölgesindeki bir kamu binasında patlama meydana geldi. Başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ekipler en az 20 kişinin enkaz altında kaldığını belirtti. Patlama noktasında çalışmalar devam ediyor.
Xinhua'nın haberine göre,Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing Belediyesi'ne bağlı Wolong bölgesindeki bir kamu binasında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 20 kişinin enkaz altında olduğu ifade edildi. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, patlamayı gören görgü tanıkları halen şokta olduğunu ifade etti.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Ulusal itfaiye ve kurtarma departmanının yayınladığı görüntülerde, yerel itfaiye ve kurtarma departmanları sahada çöken molozlarına altında mahsur kalanlarının aradığı görüldü.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Toplam 260 kişilik bir kurtarma gücü bölgede canla başla çalışıyor. Çevredeki hastanelerden biri kendisine gelen yaralı sayısının 11 olduğunu açıkladı. İki kişi ise yaşamını yitirdi.
PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Olayı araştıran yetkililer patlamının gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.
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