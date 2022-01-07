Çin’de patlama! Onlarca kişi enkaz altında kaldı

Xinhua'nın haberine göre,Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing Belediyesi'ne bağlı Wolong bölgesindeki bir kamu binasında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 20 kişinin enkaz altında olduğu ifade edildi. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, patlamayı gören görgü tanıkları halen şokta olduğunu ifade etti.