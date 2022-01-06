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İsrail'de aşırı sağcı Yahudiler gazetecilere saldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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İsrail’de aşırı sağcı Yahudiler gazetecilere saldırdı

İsrail'de aşırı sağcı Yahudiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş’ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA Kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle’yi darbetti. Olay sonrası en az iki aşırı sağcı Yahudiyi gözaltına aldı.

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