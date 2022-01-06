Koronavirüs 9 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı!

Anne, ülke basınına yaptığı açıklamada 'Gözü patlayacak gibi görünüyordu' dedi. Talihsiz çocuğa bazı bilim insanlarının Kovid-19 ile ilişkilendirdiği bir enfeksiyon olan orbital selülit teşhisi kondu.

'Doktorlar, bunun virüs bulaşan çocuklarda görülen alerjik bir reaksiyon olduğunu söyledi' diyen anne, her ihtimal karşı Zac'e antibiyotik tedavisi uygulandığını belirtti.