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Son dakika: Gerginliğin arttığı Kazakistan'da uçuşlar durduruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Son dakika: Gerginliğin arttığı Kazakistan’da uçuşlar durduruldu

Son dakika haberleri... Kazakistan'ın en işlek havalimanı olan ve TAV Havalimanları Holding tarafından işletilen Almatı Uluslararası Havalimanı'nda protestocuların işgali nedeniyle uçuşlar durdu. Aralarında Türk çalışanların da olduğu tüm personel, havalimanının protestocular tarafından işgali öncesi evlerine gönderildi. Ülkede Aktav Havalimanında da uçuşlar durduruldu. Türk Hava Yolları(THY) ve Kazakistan hava yolu şirketi Air Astana'nın Nur-Sultan ile Almatı seferleri ise karşılıklı olarak gerçekleştirilemiyor.

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