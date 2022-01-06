Almanya’da enflasyon son 30 yılın zirvesinde

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,7 yükseldi. Destatis, 2021'de enflasyonun ortalama yüzde 3,1'e çıkarak 1993'ten beri en yüksek seviyesine ulaştığını da bildirdi. Bu arada, Kovid-19 salgını öncesi 2019'da enflasyon yüzde 1,4 ve salgının ilk yılı 2020'de ise yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun son 6 aydır yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtti.

Analistler, fiyatların karşılaştırılmasında baz etkisi sona erdiği için gelecek aylarda Almanya'daki enflasyonun düşmesini bekliyor.