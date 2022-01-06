ABD’nin en karanlık günü 6 Ocak! ABD Başkanı Joe Biden’dan son dakika açıklamaları

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ, BASKININ FATURASINI TRUMP'A KESTİ

ABD'de yaşanan tarihi Kongre baskınının sorumlusu ise özellikle Demokrat kesim tarafından Trump olarak görüldü. Trump'ın "halkı galeyana getirdiği" iddialarının ardından Twitter, Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını önce geçici ardından da kalıcı olarak askıya aldı.

Sosyal medya şirketlerinin bu adımları ise "ifade özgürlüğü" bağlamında ülkede uzun süre tartışıldı. Trump, Kongre baskını nedeniyle ikinci kez azil süreciyle yüz yüze kaldı Trump, "ABD tarihinde hakkında 2 kez azil soruşturması açılan ilk ABD başkanı" olarak tarihe geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 2019'da yaptığı telefon görüşmesinin ardından hakkında azil soruşturması başlatılan ve Şubat 2020'de Senatoda aklanan Trump, Kongre baskının ardından ikinci kez azil süreci ile karşı karşıya kaldı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesince hazırlanan ve Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta Biden'a bırakan Trump, 13 Şubat'ta Senatoda yapılan oylamada ise hakkındaki suçlamadan aklandı.