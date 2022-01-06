Katoliklere tepki gösterdi! Papa Francis 'bencil' olmakla suçladı
Vatikan'da düzenlenen genel kabul töreninde evcil hayvanları sahiplenenleri 'bencillikle' suçlayan Papa Francis, "Birçok çift, çocuk istemedikleri için çocuk sahibi olmuyor ya da sadece 1 çocuk yapıyor. Ama iki köpek, iki kedi alıyorlar. Evet, köpekler ve kediler çocukların yerini alıyor" dedi.
Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Vatikan'da düzenlenen genel kabul töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Batı'da doğum oranlarının düşmesinden endişe duyan Papa, çocuk sahibi olmak isteyen ama biyolojik nedenlerle olamayanlara evlat edinmeleri çağrısı yaptı.
"İnsanların çocuk sahibi olmak istemediğini ya da sadece bir tane istediğini, daha fazlasını istemediğini görüyoruz" diyen Papa, "Birçok çift, çocuk istemedikleri için çocuk sahibi olmuyor ya da sadece 1 çocuk yapıyor.
Ama iki köpek, iki kedi alıyorlar. Evet, köpekler ve kediler çocukların yerini alıyor. Evet komik, anlıyorum ama gerçek bu" ifadelerini kullandı.
Papa, çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan edinenleri "bencillik" yapmakla suçladı. Katolik Kilisesi'ndeki temel öğretide çocuk doğurmanın, büyütmenin önemli olduğunu hatırlatan Papa, "Bu babalık ve anneliğin inkarı bizi küçültüyor" dedi.
Papa Francis, "Doğal olarak ya da evlat edinme yoluyla çocuk sahibi olmak her zaman bir risktir. Ancak çocuk sahibi olmamak daha risklidir.
İster gerçek ister manevi olsun, babalığı inkar etmek veya anneliği inkar etmek daha risklidir" şeklinde konuştu.
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