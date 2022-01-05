Yunanistan Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti! Akdeniz ve Ege algısı...
Yunanistan Doğu Akdeniz ve Ege'deki tahriklerine devam ediyor. Türkiye'nin yasal haklarını taciz eden Yunanistan, algı için Suudi Arabistan ve ABD'nin kapısını çaldı. Türkiye'yi suçlayan Yunan basını, Türkiye tarafından savaş tehdidi altında olduklarını belirtti.
Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında çaresiz kalınca Fransa'dan ABD'ye, İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne müttefik arayışına giren Yunanistan, 2020'de temasa geçtiği Ortadoğu ülkesiSuudi Arabistan'la bir kez daha bir araya geldi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah El Suud Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias tarafından ağırlandı. Bakanların basın toplantısında ise gündem beklendiği gibi Türkiye'ydi.
Konuğuna Türkiye'yi şikayet eden Nikos Dendias, Ankara'dan yükselen Ege Denizi'ndeki adaların silahlansızlandırılması çağrılarını 'Türkiye'nin bölgede bugüne dek görülmemiş derecede büyük boyutlar kazanan 'saldırgan siyaseti'ne örnek gösterdi.
"Yunan adaları karşısında en büyük çıkartma birlikleri konuşlandırılırken Türk yetkililerin Yunan adalarının savunma amaçlı silahlanmalarına karşı çıkması ve egemenliklerinden şüphe etmesi mantıksızlık örneğidir" cümlesini kuran Yunan bakan, daha da ileri gitti:
"Türkiye her defasında uluslararası hukuk kurallarına saygılı olduğundan söz ediyorsa bunu kanıtlaması ve icraatte de göstermesi için bazı basit adımlar atabilir… Mesela, Yunanistan'a yönelik 'casus belli' (savaş nedeni) tehdidini kaldırmasını ve Libya ile imzaladığı hukuksuz deniz yetki alanları memorandumunu iptal etmesini öneriyorum."
Basın toplantısında en dikkat çekici cümle, Dendias'ın söylediği "Yunanistan savaş tehdidi altındadır" oldu. Suudi Bakan Faysal bin Ferhan ise, Atina yönetiminin beklediği tonda bir destek sunmadı.
YUNAN MEDYASINDA MANŞET
Dendias'ın akşam saatlerinde de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'la görüştüğünü ve Türkiye'yi şikayet ettiğini belirten Kathimerini gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Twitter mesajına yer verdi.
Kathimerini gazetesine göre, Bakan Dendias ayrıca, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüşmesinde Türkiye'nin Yunanistan'a bakış açısını 'mantıksızlığın somut örneği' olarak tanımlamayı seçti.
'Dışişleri Bakanı'ndan Ankara'ya sert mesaj' başlığıyla görüşmeyi sayfasına taşıyan To Vima gazetesi, Ankara'dan yükselen Ege'deki adaların silahsızlandırılması talebinin Nikos Dendias tarafından Yunanistan'a savaş tehdidi olarak yanıtlandığını aktardı.
Türkiye Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ise To Vima tarafından 'Meis'e mayo ile çıkarma simülasyonu' başlığıyla haberleştirildi. Gazeteye göre, Kaş'ın hemen karşısında yer alan ada bir kez daha Ankara'nın ilgi odağı oldu.
TÜRK DİZİLERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ
To Vima'da ayrıca 'Dünya yanıyor: Yunanistan için fırsatlar ve tehlikeler' başlığıyla yayımlanan analizde Türkiye'nin Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la ve hatta Ermenistan'la bile 2022'de gerçekleşecek muhtemel temaslarının Yunanistan'ı ciddi şekilde endişeye sevk etmesi gerektiği kaydedildi.
Yazıda Türkiye'nin askeri gücünün yanı sıra ciddi bir yumuşak güç haline geldiğinin altı çizildi, Türk dizileri örnek gösterildi. Türk televizyon dizilerinin Güney Kore'den Latin Amerika'ya kadar dünyanın her yerinde izlendiğini vurgulayan To Vima, Yunanistan'ın da benzer bir hamle yapması gerektiğini savundu.
CNN Yunanistan, Dendias'ın hem Suudi Arabistan hem de ABD ile yaptığı görüşmeleri ayrı ayrı sayfalarına taşıdı, 'Türkiye'ye mesaj: Casus belliyi acilen geri çek' başlıklı haberde Suudi Bakan bin Ferhan'ın bir yıl içerisinde ikinci kez Atina'yı ziyaret ettiğini hatırlatıyor.
2020'den bu yana Yunanistan-Suudi Arabistan hattında ciddi bir ziyaret trafiği var. Yunanistan'ın savunma ve dışişleri bakanlarının yanı sıra Başbakan Kiryakos Miçotakis de Riyad'ı ziyaret etti.
Atina ve Riyad yönetimleri arasındaki askeri ilişkiler ise, Suudi Arabistan ordusunun Yunanistan'ın Girit Adası'na savaş uçakları göndermesine kadar uzandı. İki ülkenin savaş uçakları birlikte tatbikat yaptı.
Yunan medyası, bazı Suudi Arabistan jetlerinin halen Girit'teki Suda Üssü'nde konuşlu olduğunu belirtiyor. Yunanistan ise Suudi Arabistan'ın talebi üzerine iki batarya Patriot füzesi satmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur maaşı hesabı 2022! Doktor, hemşire, polis, öğretmen, imam, bekçi ne kadar alacak? İşte tüm maaşlar!
- Altın fiyatları 5 Ocak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın bugün ne kadar oldu?
- 5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Tam kapanma olacak mı? İstanbul’da tam kapanma gelecek mi? 2022’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MSB ASAL duyurular: 2022 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
- Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL kayıtları hangi tarihte başlayacak? AÖL kayıt yenileme, ders seçimi...
- 5 Ocak bugün okullar tatil mi? Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Gümüşhane, Erzincan, Erzurum...
- Özel okullara ne kadar, kaç TL zam gelecek? Özel okullara zam geldi mi? TÖZOK'tan açıklama geldi...
- Sigara zamlı güncel fiyat listesi: Sigaraya 4 TL zam! Sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Winston, Camel, Kent, HD sigaralar...
- 2022 sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB KKK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte tarihler...
- MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında...
- Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları Ocak'ta yatacak mı?