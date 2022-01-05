Yunanistan Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti! Akdeniz ve Ege algısı...

CNN Yunanistan, Dendias'ın hem Suudi Arabistan hem de ABD ile yaptığı görüşmeleri ayrı ayrı sayfalarına taşıdı, 'Türkiye'ye mesaj: Casus belliyi acilen geri çek' başlıklı haberde Suudi Bakan bin Ferhan'ın bir yıl içerisinde ikinci kez Atina'yı ziyaret ettiğini hatırlatıyor.

2020'den bu yana Yunanistan-Suudi Arabistan hattında ciddi bir ziyaret trafiği var. Yunanistan'ın savunma ve dışişleri bakanlarının yanı sıra Başbakan Kiryakos Miçotakis de Riyad'ı ziyaret etti.