Çin’den dünyaya nükleer silah mesajı! Süper güçler için kabus senaryosu

Pekin'in ayrıca, Rusya ve AB'ye yetişmek adına 230 tane daha füze üretmek için ek silolar inşa ettiği düşünülüyor. Ancak savaş başlığı cephaneliğini Washington'un en kötü tahminlerine göre genişletse bile, Çin'in stoku rakiplerinin yalnızca dörtte biri kadar büyük olacak.