05 Ocak 2022, Çarşamba
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO teması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan NATO teması

Son dakika haberleri.... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Stoltenberg, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO-Rusya Konseyi Toplantısı'nın 12 Ocak'ta yapılacağını duyurmuştu.

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