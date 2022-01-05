Hırvatistan’da yaralanan dağcının hayatını köpeği kurtardı! Tam 13 saat boyunca…
Hırvatistan’da bulunan Velebit sıradağlarında yürüyüş yaparken düşerek yaralanan dağcı Grga Brkic'in sadık köpeği hayatını kurtardı. North (Kuzey) isimli kahraman köpek, hareket edemeden yatan sahibi Brkic’in üzerinde 13 saat boyunca yatarak onu donarak ölmekten korudu.
Hırvat dağcı Grga Brkic'i kaybeden 2 arkadaşı bir müddet sonra görevlilere durumu bildirdi ve arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
13 SAAT BOYUNCA SICAK TUTTU
Yaklaşık 30 kişiden oluşan ilk müdahale ekibi sonunda, deniz seviyesinden yaklaşık bin 800 metre yükseklikte mahsur kaldığı yaralı yürüyüşçüye ulaştı. Yetkililer, sekiz aylık Alaskan Malamute cinsi hayvanın, Brkic'in güvenliğini sağladığını, 13 saat boyunca vücudunun etrafını sararak onu sıcak tuttuğunu belirtti.
"DOSTLUK VE SEVGİNİN SINIRI YOKTUR"
Hırvatistan'ın dağ kurtarma servisi, köpeğin, sedyede yatan Brkic'in yanıbaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını Facebook'ta paylaşarak, "İnsan ve köpek arasındaki dostluk ve sevginin sınırı yoktur" dedi.
DAĞ KURTARMA SERVİSİNDEN UYARIÖte yandan Hırvatistan'ın dağ kurtarma servisi yine de, özellikle özel tırmanma ekipmanının gerekli olduğu sert kış havalarında ve zorlu koşullarda, hayvanların güvenliğini sağlanması için yürüyüşlere köpeklerin dahil edilmemesi konusunda uyardı.
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