Hırvatistan’da yaralanan dağcının hayatını köpeği kurtardı! Tam 13 saat boyunca…

DAĞ KURTARMA SERVİSİNDEN UYARI

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Öte yandan Hırvatistan'ın dağ kurtarma servisi yine de, özellikle özel tırmanma ekipmanının gerekli olduğu sert kış havalarında ve zorlu koşullarda, hayvanların güvenliğini sağlanması için yürüyüşlere köpeklerin dahil edilmemesi konusunda uyardı.