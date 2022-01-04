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Almanya’da skandal! Onlarca çocuğa yanlışlıkla yetişkin dozda koronavirüs aşısı yapıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Almanya’da skandal! Onlarca çocuğa yanlışlıkla yetişkin dozda koronavirüs aşısı yapıldı

Almanya'nın Hannover şehrinde bulunan aşı merkezinde bir skandala imza atıldı. Merkeze giden çocuklara, yetişkin dozda koronavirüs (kovid-19) aşısı yapıldığı tespit edildi. Peki çocukların sağlık durumu nedir? İşte detaylar…

Almanya'da bu kadarına da 'pes' dedirten bir sağlık ihmali yapıldı.

Hayvanat bahçesi içerisinde açılan aşı merkezinde nereden kaynaklandığı henüz belli olmayan hata sebebiyle 21 çocuğa yetişkin dozda koronavirüs aşısı yapıldı.

ÖZÜR TELEFONU

Hannover Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayın fark edilmesinin ardından aileleri arayarak özür diledi ve çocukların aşıdan olumsuz etkilenmelerinin beklenmediğini duyurdu.

AİLELERE ÇAĞRI

Ancak ailelerden çocuklarının sağlık durumlarını takip etmeleri istendi.

KONTROLLER SIKLAŞTIRILDI

Bölge Valisi Steffen Krach, hatanın tekrarlanmaması için soruşturma başlatıldığını ve daha sıkı kontroller getirildiğini açıkladı.

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