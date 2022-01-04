Dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson’dan Filistin için destek paylaşımı

"DAYANIŞMA BAĞLILIK VE ÇALIŞMA GEREKTİRİR"

Watson, "Dayanışma; çektiğimiz zorluklar aynı olduğu, acımız aynı olduğu ya da geleceğimiz aynı olduğu için değildir. Dayanışma; bağlılık ve çalışma gerektirir. Dayanışma; aynı duygulara sahip olmadığımızı, aynı hayatlar yaşamadığımızı ya da aynı bedenlerde olmadığımızı bilsek bile aynı ortak paydada olmaktır." ifadelerini kullandı.