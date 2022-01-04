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Dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson'dan Filistin için destek paylaşımı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2022
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Dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson’dan Filistin için destek paylaşımı

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu ve model Emma Watson, sosyal medya hesabından Filistin'e destek paylaşımında bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede destek mesajı yağarken, İsrail söz konusu paylaşımdan rahatsız oldu.

Harry Potter filmi ile ünlenen oyuncu Emma Watson, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dünyada gündem oldu. Emma Watson'ın Filistin'e destek paylaşımı dikkat çekti.

"DAYANIŞMA BAĞLILIK VE ÇALIŞMA GEREKTİRİR"

Watson, "Dayanışma; çektiğimiz zorluklar aynı olduğu, acımız aynı olduğu ya da geleceğimiz aynı olduğu için değildir. Dayanışma; bağlılık ve çalışma gerektirir. Dayanışma; aynı duygulara sahip olmadığımızı, aynı hayatlar yaşamadığımızı ya da aynı bedenlerde olmadığımızı bilsek bile aynı ortak paydada olmaktır." ifadelerini kullandı.

WATSON'IN BU PAYLAŞIMI DANON'I RAHATSIZ ETTİ

Ünlü oyuncunun Instagram'dan yaptığı bu paylaşım, İsrail Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'ı rahatsız etti.

YAHUDİ KARŞITI İLAN ETTİ

Danon Twitter'dan konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Danon Watson'ı Yahudi karşıtı ilan ederek, "Emma Watson'ın anti semitik tavrı nedeniyle Gryffindor'dan kendisine 10 puan!" ifadelerini kullanarak tepkisini ortaya koydu.

Emma Watson'ın Instagram'da 64 milyon takipçisi bulunuyor.

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