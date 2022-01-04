Gizemli bir beyin hastalığı bulundu! İlk tanı 2021'de konuldu
Bilim insanları Kanada'da gençler arasında yayılan gizemli bir beyin hastalığının ortaya çıktığını açıkladı. Mental problemlere yol açan hastalık için ilk tanının 2021'de konulduğu öğrenildi. Açıklamalarda bulunan bilim insanları "Şu an için bu bulguları açıklamakta zorlanıyoruz" dedi.
Kanada'nın yerel haber ajanslarının aktardığına göre, gençler arasında hızla yayılan gizemli bir beyin hastalığı ülkede hızla yayılıyor. Aslında ülkedeki yetkililerin bildirdiğine göre söz konusu hastalık ilk tanı Nisan 2021'de koyuldu.
150 CİVARINDAN KİŞİ HASTA OLABİLİR
Hastalığa yakalanan kişilerde spazmlar, seğirmeler ve davranış bozukluklarının görüldüğü ifade edildi. Aynı zamanda hastalar ağrı ve sızıdan da şikayetçi. Şu anda alınan resmi rakamlara göre, teşhis konulan 48 kişi var. Ancak resmi olmayan rakamların 150 civarlarında olduğu düşünülüyor.
KARISINA DA HASTALIĞI GEÇİRDİ
Yapılan araştırmalarda hastalığa neden olabilecek bir yiyecek ya da çevresel faktöre rastlanmadı. Açıklanamayan vakalardan birinde, bir adamın bunama problemleri ve garip haraketlerini karısına da aktardığı tespit edildi.
İLK VAKA 2019 YILINDA ORTAYA ÇIKMIŞ OLABİLİR
Aynı zamanda 2019 yılında ölen bir gencin bulgularını inceleyen araştırmacılar, mental problemleri olduğu ifade edilen gencin aslında bu gizemli hastalığa yakalandığını düşünüyor.
UZMANLAR FARKLI GÖRÜŞLERDE
Bazı uzmanlar ise halkın arasında panik yaratılmaya çalıştığını ifade ederek bunun bir komplo teorisi olduğunu düşünüyor. Bunun aksine Guardian'a konuşan bir uzman ise bulguların gerçek olduğunu ve hastalığın hızla yayıldığını söyleyerek, "Şu an için bu bulguları açıklamakta zorlanıyoruz" dedi.
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