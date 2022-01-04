Görmek için para verdiler! Bakın 9 senelik uykudan uyanınca ilk ne yaptı?
Ellen Sadler bir gece uyudu ve 9 sene boyunca uyumaya devam etti. 21 yaşında gözlerini açtığında da her şey oldukça arklıydı. Peki Sadler uyurken neler yaşandı? İşte genç kızın merak uyandıran öyküsü…
Herkes 'Uyuyan Güzel' masalını bilir. 15 Mayıs 1859 yılında doğan Ellen Sadler'ın hikayesi de 'Uyuyan Güzel' masalını anımsatıyor. Sadler, İngiltere'de doğan ufak bir kız çocuğuydu. Ailesi onu henüz 11 yaşındayken bakıcı olarak çalıştırmaya yolladı. Bir müddet sonra iş yerinden kovuldu. Ardından da kafasının arkasında şişlikler ya da apse olduğu tespit edildi. Bir süre doktorlar omurilik hasarı olduğunu zannettiler. Hatta bu nednele 18 hafta boyunca hastane kaldı fakat tedavi edilemedi.
9 YILLIK UYKUYA DALDI
17 Mart 1871'de Ellen Sadler bir nöbet geçirdi ve bu nöbetten sonra elini başının altına alıp ayaklarını karnına çekerek uyuya kaldı. Ve Sadler bu uykusundan 9 yıl boyunca uyanamadı.
AİLE BUNU GELİR KAYNAĞI GÖRDÜ
Ellen Sadler'ın uykuya dalıp uyanmaması tüm dünyada duyuldu ve herkesin ilgisini çekti. Ellen'ı görmek isteyenler eve akın ediyordu. Aile de Ellen'ın bu durumunu ticari bir gelir kaynağı olarak görmeye başladı.
2 STERLİN KARŞILIĞINDA GÖREBİLİYORLARDI
Kızı görmek isteyenler aileye haftada o zamanlar hatırı sayılır bir para olan 2 Sterlin'i vermeliydi. Ellen Sadler'ı uykusunda görmeye gelen insanlar kızı kendi yöntemleriyle uyandırmaya çalıştı. Hatta saçından küçük bir tutam almak isteyenler karşılığında bağış bile yaptı. Bu bağışlar ailenin kız üzerinden kazanç elde ettiği gerekçesiyle soruşturmaya neden oldu ancak kimseden zorla para almadıkları için soruşturmalardan bir şey çıkmadı.
BUNCA YIL UYUYUP NASIL SAĞ KALDI?
Ellen Sadler uyanmadıkça insanlar onun öldüğünü düşünmeye başladı. 1871 yılında Times'ta yayınlanan bir makalede, "Şimdiye kadar karşılaşılan en inanılmaz, açıklanamaz fizyolojik fenomenlerden biri" ifadeleri kullanıldı. Peki Ellen Sadler nasıl oldu da onca yıl uyumasına rağmen ölmedi?
BESLEMEK ÇOK ZORDU
Ellen Sadler'ın beslenmesi de gerçekten zor bir süreçti. Mart 1873'te Sadler'ın açlıktan ölmek üzere olduğu söylendi. Sadler'ın annesi küçük kızı günde üç kez süt, çay ve mama ile besliyordu. Bir süre sonra Sadler'ın çenesi kilitlendi. Bunun ardından iki kırık dişin arasına yerleştirilen oyuncak bir demliğin ağzıyla şarap, yulaf ezmesi ve diğer şeyler verilmeye devam edildi. Kızın annesi, 5 yıldır bağırsak hareketi olmadığını, ancak her dört günde bir mesaneden bir miktar dışkının çıktığını yazdı.
ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN 5 AY SONRA UYANDI
Küçük kız uyuduğu süre boyunca sürekli ona bakan annesi 1880 yılında kalp krizinden hayatını kaybetti. Doktorlara göre annenin ölmesinin nedeni Ellen'in bir gün uyanacağına duyduğu inancını kaybetmesi sonucu yaşadığı stres ve zihinsel problemlerden kaynaklandı. Annesinin ölümünün ardından tam 5 ay sonra Ellen Sadler, 9 yıllık uykusundan uyandı.
GAZETELERE MANŞET OLDU
11 yaşında uyuyan küçük çocuk, 21 yaşında genç bir kız olarak uyanınca, 1881'in yılbaşı günü gazetelerde manşetleri süsledi.
"RÜYADAN UYANMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"
Uyandığında etrafında kardeşleri vardı. Anne ve babasının öldüğü haberiyle yaralanan 21 yaşındaki Ellen, hiç rüya görmedi ancak bir rüyadan uyanmış gibi hissettiğini söyledi. İlk uyandığında her ne kadar yaşı 21 olsa da zihinsel açıdan 11 yaşındaydı. Bu süreçte teyzesi Grace Blackall'ın yardımını aldı. Kendisi uyurken toplanan paralar harcanmış, Ellen yine ekonomik zorluğun içine girmişti. Uyanmasının ardından birkaç yıl geçince bir çiftçiyle evlendi ve 6 çocuğu oldu. 1901 yılında ise hayatını kaybetti.
Sleepy Cottage olarak adlandırılan 'Turville'in Uyuyan Kızı'nın evi, 2020'de 795.000 £ ile piyasaya sürüldü. Ev, 1998 yapımı Goodnight Mister Tom filmindeki Tom'un evi olarak ve Dibley Papazı Revd Geraldine Granger'ın evi olarak kullanıldı.
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