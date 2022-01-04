Görmek için para verdiler! Bakın 9 senelik uykudan uyanınca ilk ne yaptı?

"RÜYADAN UYANMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Uyandığında etrafında kardeşleri vardı. Anne ve babasının öldüğü haberiyle yaralanan 21 yaşındaki Ellen, hiç rüya görmedi ancak bir rüyadan uyanmış gibi hissettiğini söyledi. İlk uyandığında her ne kadar yaşı 21 olsa da zihinsel açıdan 11 yaşındaydı. Bu süreçte teyzesi Grace Blackall'ın yardımını aldı. Kendisi uyurken toplanan paralar harcanmış, Ellen yine ekonomik zorluğun içine girmişti. Uyanmasının ardından birkaç yıl geçince bir çiftçiyle evlendi ve 6 çocuğu oldu. 1901 yılında ise hayatını kaybetti.

Sleepy Cottage olarak adlandırılan 'Turville'in Uyuyan Kızı'nın evi, 2020'de 795.000 £ ile piyasaya sürüldü. Ev, 1998 yapımı Goodnight Mister Tom filmindeki Tom'un evi olarak ve Dibley Papazı Revd Geraldine Granger'ın evi olarak kullanıldı.