2 milyonda bir görülüyor! İkiz kardeşler farklı yıllarda doğdu

Anne Madrigal bebekleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu benim için çok çılgınca. Onlar ikiz ve farklı doğum günleri var. Çok şaşırdım ve kızımın gece yarısında doğmasına da çok sevindim" ifadelerine yer verirken, ikiz bebeklerini diğer 3 çocuğuyla tanıştırmak için de heyecanlı olduğunu da belirtti.

Tıp merkezindeki aile doktoru Doktor Ana Abril Arias ise, ikizlerin doğumunu kariyerinin "en unutulmazlarından biri" olarak nitelendirerek, "Bu miniklerin, 2021 ve 2022'de burada güvenli bir şekilde dünyaya gelmelerine yardımcı olmak mutlak bir zevkti. Yeni yıla başlamak için ne harika bir yol" dedi.

Aylin bebeğin 2 kilo 14 kilogram, ikiz kardeşi Alfredo'nun ise 2 kilo 700 kilogram doğduğu öğrenildi. Aylin bebek, merkezin yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeği oldu. Birçok kişi bu doğumun 2 milyonda bir görülebileceğini söyledi.