03 Ocak 2022, Pazartesi
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Son dakika: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, olası bağırsak tıkanıklığı nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı.

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