İsviçre'nin ABD'ye iade ettiği Rus Vladislav Klyushin Kremlin'in "kara kutusu" çıktı

ABD Adalet Bakanlığının 20 Aralık'ta, "ABD bilgisayar ağlarından çalınan ve şirketlerin halka açık olmayan finansal bilgilerin ticaretine yönelik küresel bir siber komploya dahil olduğu" iddiasıyla yargılanmak üzere İsviçre'den iade aldığı Rusya vatandaşı Vladislav Klyushin, (41) hakkında dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı.

Amerikan Bloomberg haber kanalının 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Klyuşin'in, Kremlin için çalışan ve Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale girişimi dahil Kremlin'e ilişkin gizli belgeleri de elinde bulundurduğu ileri sürüldü.