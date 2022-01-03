Hollanda’da camilere alçak saldırı! Mektuplarda Hz. Muhammed’e hakaret...

Benzeri olayların geçmişte fiili saldırıya dönüştüğü belirtilen açıklamada, "Mabetlere ve kutsallara yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yetkili mercilerden, cemaatimizi tedirgin eden bu tür saldırıları yapanları tespit ederek, adalete teslim etmelerini bekliyoruz." ifadesine yer verildi.