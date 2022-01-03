Hollanda'da camilere alçak saldırı! Mektuplarda Hz. Muhammed'e hakaret...
Hollanda Diyanet Vakfına bağlı birçok camiye İslamofobik saldırılar düzenlendi. Irkçıları hedef aldığı camilere gönderilen mektuplarda İslam peygamberi Hz. Muhhammed'e hakaret edildi.
Hollanda'da geçen hafta, Hollanda Diyanet Vakfına bağlı birçok camiye zarf içinde İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yer aldığı mektuplar gönderildi.
HDV'den yapılan yazılı açıklamada, İslamofobik içerikli mektupların camilere gönderilmesi kınandı.
Açıklamada, son günlerde birçok camiye, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed ile kutsal değerlere hakaret ve İslamofobik içerikli mektuplar gönderildiği kaydedildi.
Benzeri olayların geçmişte fiili saldırıya dönüştüğü belirtilen açıklamada, "Mabetlere ve kutsallara yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yetkili mercilerden, cemaatimizi tedirgin eden bu tür saldırıları yapanları tespit ederek, adalete teslim etmelerini bekliyoruz." ifadesine yer verildi.
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