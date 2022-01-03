İkiz bebekler ayrı yıllarda dünyaya geldi! 2 milyonda bir olasılık
ABD’nin California eyaletinde bir kadın 2021 senesini 2022 senesine bağlayan yılbaşı gecesi 15 dakika ara ile ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Böylece biri kız, öteki erkek olan ikizler farklı gün, ay ve senelerde doğmuş oldu. Hastane idaresi bu durumu 2 milyonda bir ihtimal olarak değerlendirdi.
ABD'de çıkan haftalık magazin dergisi People, California eyaletinde ikamet eden bir kadının ikiz bebeklerinin yılbaşı gecesi 10 dakikanın üzerinde bir süre içinde peş peşe doğurduğunu yazdı.
15 DAKİKA İLE YIL FARKI OLDU
Habere göre, Fatima Madrigal ve Robert Trujillo'nun bebekleri Salinas kentindeki Navidad Tıp Merkezi'nde dünyaya geldi. Çiftin kızı, oğullarından sadece 15 dakika sonra doğdu.
2 MİLYONDA BİR ŞANS!
Hastane tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Natividad, Aylin Yolanda Trujillo'yu bölgenin 2022'nin ilk bebeği olarak karşıladı!. İkizi Alfredo Antonio Trujillo, 31 Aralık Cuma günü saat 23:45'te 15 dakika erken doğdu, yani doğum günleri farklı bir gün, ay ve yıla denk geliyor:2 milyonda bir şans!" açıklamasını yaptı.
"KARİYERİMİN EN UNUTULMAZ DOĞUMLARINDAN BİRİ"
Madrigal, "İkiz olmaları ve farklı doğum günlerine sahip olmalarından dolayı çok şaşkınım. Aynı zamanda çok mutluyum" dedi.
Doğumu gerçekleştiren Dr. Ana Abril Arias ise olayı, "Kariyerimin en unutulmaz doğumlarından biri" olarak nitelendirdi.
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