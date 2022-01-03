03 Ocak 2022, Pazartesi
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Covid-19’a yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Covid-19’a yakalandı

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Lloyd Austin’in koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Austin, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 21 Aralık’ta bir araya geldiğini belirtti.

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