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İran'dan "nükleer müzakere" açıklaması: ABD ile yazılı olarak görüş alışverişi yapılıyor

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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İran’dan nükleer müzakere açıklaması: ABD ile yazılı olarak görüş alışverişi yapılıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, nükleer müzakereler çerçevesinde ABD ile yazılı olarak görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

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