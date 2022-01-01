Son dakika: Fransa’da yılbaşı gecesi 874 aracın ateşe verildiği duyuruldu

Yılbaşı gecesi için ülke genelinde 130 bin polis ve jandarma görevlendirilmişti. 2019 yılbaşı gecesinde ise bin 316 araç ateşe verilmişti.

Yılbaşı gecesi araç yakma olayı, 2005'ten bu yana Fransız banliyölerinde geleneksel hale gelmiş durumda.

PARİS'TE MASKE CEZASI KESİLDİ

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Valiliğin Covid-19 vakalarının artmasının ardından sokaklarda maske takmayı yeniden zorunlu hale getirdiği Paris'te, yılbaşı gecesi 779 kişi maske takmadığı gerekçesiyle 135 Euro para cezasına çarptırıldı.