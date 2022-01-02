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Rusya’da korkunç kaza: 5 ölü, 21 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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Rusya’da korkunç kaza: 5 ölü, 21 yaralı

Rusya’da seyir halindeki bir yolcu otobüsünün demiryolu köprüsünün ayağına çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında bulunan 2 çocuğun ise hayati tehlikesi var.

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