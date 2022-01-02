Çin'den Mars hamlesi! Görüntüler paylaşıldı
NASA'nın yanı sıra Çin'in de Mars çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi, Mars'ın kuzey kutbu bölgesindeki su kütlesi görüntülerini paylaştı.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'taki araştırmalarını sürdürürken Çin'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Tianwen-1 görevi kapsamında Mars'a uzay araçlarını Mars'a göndermişti. Çin'ın uzay aracından Dünya'ya ilk görüntüler geldi.
BUZ KÜTLESİ
Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yayınlanan görüntülerde yörünge kaşifinin yakın çekimi, Mars'ın kuzey kutbu bölgesinin buz tabakası ve Zhurong gezgininin çektiği Mars yüzeyinden manzaralar yer alıyor. Görüntüde uzay aracının, Çin Uzay Ajansı tarafından Kızıl Gezegen'in 'buz örtüsü' olarak tanımlanan bölgesinin üzerinden geçtiği görülebiliyor.
ÖMRÜ ÜÇ AY!
Bir iniş aracı ve bir gezginden oluşan Çin'in Tianwen-1 görevi, 23 Temmuz 2020'de başlamıştı. En az 90 Mars günü veya Dünya günü ölçüsüyle yaklaşık üç ay ömrü bulunan gezgini taşıyan iniş aracı 15 Mayıs'ta, Mars'ın kuzey yarım küresindeki geniş bir ova olan Utopia Planitia bölgesinin güney kesimine inmişti. Zhurong, iniş platformundan Mars yüzeyine 22 Mayıs'ta inmiş ve Kızıl Gezegen'de keşiflerine başlamıştı.
1400 METRE YOL KAT ETTİ
Tianwen-1 yörünge kaşifi, 31 Aralık 2021 itibarıyla Dünya'dan yaklaşık 350 milyon kilometre uzaklıktaki yörüngede 526 gündür çalışıyor. CNSA'ye göre Zhurong, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 225 Mars günü süresince çalışıyor ve 1400 metre yol aldı.
Tianwen-1 görevi, planlanan keşif ve test görevlerini yerine getiriyor ve bunlardan yaklaşık 560 gigabayt (GB) veri elde etti. CNSA, hem yörünge kaşifinin hem de gezginin iyi durumda olduğunu ve normal şekilde çalıştığını açıkladı.
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