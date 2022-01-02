Çin’den Mars hamlesi! Görüntüler paylaşıldı

1400 METRE YOL KAT ETTİ

Tianwen-1 yörünge kaşifi, 31 Aralık 2021 itibarıyla Dünya'dan yaklaşık 350 milyon kilometre uzaklıktaki yörüngede 526 gündür çalışıyor. CNSA'ye göre Zhurong, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 225 Mars günü süresince çalışıyor ve 1400 metre yol aldı.

Tianwen-1 görevi, planlanan keşif ve test görevlerini yerine getiriyor ve bunlardan yaklaşık 560 gigabayt (GB) veri elde etti. CNSA, hem yörünge kaşifinin hem de gezginin iyi durumda olduğunu ve normal şekilde çalıştığını açıkladı.