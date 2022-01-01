01 Ocak 2022, Cumartesi
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Son dakika: Almanya'da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Son dakika: Almanya’da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı

Son dakika haberleri... Almanya'nın Iserlohn kentinde kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce Müslüman mezarlığına gerçekleştirilen saldırıda 20 mezarlık tahrip edildi. Iserlohn DİTİB Camisi Dernek Başkanı Doğan Üstün, "Yetkililerle görüştük, araştırmaları sürüyor. Saldırının gece 01.30 veya 02.00 civarında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor" dedi.

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