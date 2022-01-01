Almanya’dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci önerisi: Resimleri euro banknotlarının üzerine basılsın

20.YILDA YENİDEN TASARLANACAK

1 Ocak 2001'de avro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren avronun 20. yılında avro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.

EN KISA ZAMANDA BİTİRMEMİZ GEREKİYORDU

"Olağanüstü bir takım çalışmasıyla imkansızın imkansızını gerçekleştirdik." diyen Şahin, "2020'de başladığımız çalışmaları en kısa zamanda bitirmemiz gerekiyordu. Vardiyalı 24 saat çalıştık. Herkes işine konsantre oldu. Dışarıda olup bitenden kimsenin haberi yoktu. Bu bize büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir fırsat verdi." demişti.