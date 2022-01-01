Almanya'dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci önerisi: Resimleri euro banknotlarının üzerine basılsın
Geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile dünya çapında isimlerini duyuran Türk bilim insanları ve BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin resimlerinin avro banknotlarının üzerine basılması teklif edildi. Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner konuya ilişkin "Onların(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" ifadelerini kullandı.
Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin resimlerinin avro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.
"MİLYONLARCA KİŞİNİN HAYATINI KURTARDILAR"
Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni avro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.
Körner, "Onların(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.
ETKİLEYİCİ HAYAT HİKAYELERİNE SAHİPLER
Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.
20.YILDA YENİDEN TASARLANACAK
1 Ocak 2001'de avro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren avronun 20. yılında avro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.
EN KISA ZAMANDA BİTİRMEMİZ GEREKİYORDU
"Olağanüstü bir takım çalışmasıyla imkansızın imkansızını gerçekleştirdik." diyen Şahin, "2020'de başladığımız çalışmaları en kısa zamanda bitirmemiz gerekiyordu. Vardiyalı 24 saat çalıştık. Herkes işine konsantre oldu. Dışarıda olup bitenden kimsenin haberi yoktu. Bu bize büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir fırsat verdi." demişti.
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