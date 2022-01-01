01 Ocak 2022, Cumartesi
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Cammu Keşmir’de Hindu tapınağında izdiham!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Cammu Keşmir’de Hindu tapınağında izdiham!

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki bir Hindu tapınağında yaşanan izdihamda 12 kişi öldü. Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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