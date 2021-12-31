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İsrail ABD ile anlaştı! Çok sayıda askeri uçak alınıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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İsrail ABD ile anlaştı! Çok sayıda askeri uçak alınıyor

İsrail, ABD hükümetiyle 12 adet Lockheed Martin CH-53K askeri helikopteri ve 2 adet Beoing KC-46 ikmal uçağı alımına yönelik 3,1 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya imza attı. İşte anlaşmanın detayları...

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