Ermenistan duyurdu: Türkiye onay verirse uçuşlar için bir takvim oluşturulacak

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde adımlar atılıyor. Ermenistan havayolu şirketi FlyOne'ın Erivan-İstanbul-Erivan arasında charter uçuşları yapmak için Ermenistan Havacılık Otoritesi'ne yaptığı başvuruya onay geldi.

BİR TAKVİM OLUŞTURULACAK

FlyOne Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan yaptığı açıklamada, "FlyOne Armenia, geçtiğimiz günlerde Erivan'dan İstanbul'a charter gidiş-dönüş seferler düzenleme talebiyle hem Ermenistan hem de Türkiye'nin havacılık otoritelerine başvurmuştu. Ermeni havacılık yetkililerine onay için teşekkür ediyoruz" dedi. Ananyan, "Türkiye tarafından da onay gelmesi halinde uçuşlar için bir takvim oluşturulacak" ifadelerini kullandı.