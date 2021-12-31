31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İki yolcu gemisinde Covid-19 şoku! 146 vakası tespit edildi

İki yolcu gemisinde Covid-19 şoku! 146 vakası tespit edildi

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2021
ABONE OL
İki yolcu gemisinde Covid-19 şoku! 146 vakası tespit edildi

Brezilya’da limanlara ulaşan iki farklı yolcu gemisinde toplam 146 Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA