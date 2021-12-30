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Meteoroloji uyardı! KKTC'de korkutan dev dalgalar

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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Meteoroloji uyardı! KKTC’de korkutan dev dalgalar

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Meteoroloji Dairesi, şiddetli fırtınaya karşı halka uyarıda bulundu.

KKTC'de sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerine doğru şiddetini arttırdı.

Özellikle Lefkoşa ve Girne'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Meteoroloji uyardı! KKTC’de korkutan dev dalgalar

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Dairesi, şiddetli fırtınaya karşı halka uyarıda bulundu. Olumsuz hava koşullarının yarına kadar süreceği belirtilerek yarın saat 18.00'e kadar "denizde fırtına" uyarısı verildi.

Meteoroloji uyardı! KKTC’de korkutan dev dalgalar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) de fırtına nedeniyle sarı alarm verdi.

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