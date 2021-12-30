Meteoroloji uyardı! KKTC'de korkutan dev dalgalar
DÜNYA İHA
Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Meteoroloji Dairesi, şiddetli fırtınaya karşı halka uyarıda bulundu.
KKTC'de sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerine doğru şiddetini arttırdı.
Özellikle Lefkoşa ve Girne'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Dairesi, şiddetli fırtınaya karşı halka uyarıda bulundu. Olumsuz hava koşullarının yarına kadar süreceği belirtilerek yarın saat 18.00'e kadar "denizde fırtına" uyarısı verildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) de fırtına nedeniyle sarı alarm verdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maaşlar için son dakika gelişmesi... Milyonlarca çalışanın maaşında ilave 675 TL artış olacak! Kazanç tablosu netleşiyor...
- Sigaraya 3 TL zam var mı, geldi mi 2022? Sigaraya 2022 yılında zam uygulanacak mı? 30 Aralık güncel JTI, Philip Morris fiyatları...
- Yarın eczane, hastane ve acil servisler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık'ta hastane ve eczaneler kaça kadar açık?
- Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma Aras, Yurtiçi, PTT, MNG kargo saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...
- Yılbaşı mesajları 2022! En güzel yeni yıl kutlama mesajları sözleri! Birbirinden neşeli yılbaşı kutlama mesajları…
- Milli Piyango online bilet nasıl alınır? İnternetten 2022 Milli Piyango bileti alma yolları nelerdir? Tam, yarım, çeyrek…
- Yüzde 50,4 zam kriter olacak! Emekli memura ek zam sonrası maaş hesabı! Çalışan çalışmayan herkesin yüzü gülecek!
- MEB alan değişikliği takvimi 2022: Öğretmen alan değişikliği ne zaman başlayacak? İşte başvuru tarihleri…
- İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesi: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 2022 yılbaşı yasağı olacak mı?
- 31 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya’da yarın okul tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklamaları…
- Taner Ay öldü mü? Taner Ay kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
- En düşük maaş 5 bin TL’yi geçecek! Memurların yüzü zamla gülecek! İkramiye, aile yardımı, ek zamla yeni maaşlar…