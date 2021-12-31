İsrail’in zulmü 2021 yılında da devam etti: 8 bin Filistinli tutuklandı

İsrail cezaevlerinde tutuklu bulunan Filistinli sayısının 2021 sonunda 4 bin 600'e ulaştığı ifade edilen raporda, bu tutuklular arasında biri kız çocuğu 34 kadın, yaklaşık 160 çocuk, 500'e yakın "idari tutuklu" ve 9 Filistin Yasama Konseyi üyesi bulunduğu belirtildi.

İdari tutuklamanın, İsrail askeri makamları tarafından güvenlik tehdidi iddiasıyla yargılama veya suçlama olmaksızın 6 aya kadar yapıldığı ve bu sürenin askeri makamlarca uzatılabildiği kaydedildi.